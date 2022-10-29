Cumhuriyetin gizli kahramanları

Cumhuriyet kolay elde edilmedi elbette... Mustafa Kemal Atatürk’e hem kurtuluşa giden yolda hem de sonrasında fikirleriyle destek veren binlerce isim vardı. Bu isimlerin pek çoğu ne yazık ki ya unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Geçmişi bilmenin geleceği güçlendireceğini bilen Yazar Tolga Aydoğan, ‘‘Atatürk’ün İzindekiler’’ kitabında hatırlamamız gereken o isimleri kaleme aldı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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