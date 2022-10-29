Cumhuriyetin gücü kadınlar

Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından biri hiç kuşkusuz kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması... Henüz hiçbir Avrupa ülkesinde kadınlara bu hak tanınmazken, Türkiye’de bu hakkın kadınlara tanınması Meşrutiyet döneminde başlayan büyük bir kadın mücadelesenin de ürünü... (Haber:Emirhan Ergen)
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