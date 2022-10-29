Cumhuriyet’in ilk Sağlık Bakanı’na soyadını Atatürk verdi: ‘‘İnsan Pırlantası’’
Kurtuluşu mücadelesi kazanılmış, Cumhuriyet ilan edilmişti ancak eksik çoktu. Bulaşıcı hastalıklar anadoluyu sarmıştı. Doktorlar, hemşireler parmakla sayılacak kadar azdı. Ülkenin güçlü bir sağlık sistemine ihtiyacı vardı. İşte bu noktada Cumhuriyet’n ilk sağlık bakanının Dr. Refik Saydam’ın kısa sürede başardıkları çok etkili oldu. Bugün, ‘‘koruyucu hekimliğin mimarı’’ olarak anılan Refik Saydam’ı 3. kuşak Refik Saydam anlattı. (Haber:Melike Şahin Kamera:Mustafa Özdemir)
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