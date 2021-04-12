Çuval çuval çaldılar

İstanbul Güngören’de 3 hırsız, kimseye aldırmadan hatta çalan alarmı bile umursamadan bir tekstil dükkanını soydu. Mallarını çuval çuval taşıyan hırsızların görüntülerini izleyen iş yeri sahibi Enes Direr ‘‘Zararımız 40 bin TL civarında. Buna da şükür. Alarm çalmasa demek ki dükkanı boşaltacaklardı’’ dedi.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 15:46 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 15:55

DİĞER VİDEOLAR