Çuvalla götürülen kedileri kurtardı

Gaziantep'te, Tuba Kalkan isimli hayvansever geceleri beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duydu. Cep telefonu kamerasını açarak, görüntü çeken Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı. Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.
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