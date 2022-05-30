Çuvallarla 55 kg madeni para getirip el arabasına döktüler

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki düğünde arkadaşları damada 55 kilogram ağırlığında madeni para hediye etti. Takı merasimi sırasında çuvallarla getirilen madeni paraların el arabasına döküldüğünü gören damat Cihan Eroğlu ‘‘Bu kadar bozuk parayı nerede harcayacağız?’’ diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Genç çift daha sonra madeni paralarla dolu el arabasıyla düğün salonunda tur attı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 12:28 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 12:41

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