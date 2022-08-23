D-100’de maganda sürücü dehşeti: 4 yaralı

D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya yol açtı. Kontrolden çıkan otomobil önce solundaki araca ardından bariyerlere çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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DHA 23.08.2022 - 10:45| Son Güncelleme : 23.08.2022 - 11:05
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