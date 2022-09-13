DAEŞ’in üst düzey yöneticisine adım adım takip

İstanbul’da yakalanan DAEŞ’in üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin 7 ay süren takip görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ‘Abu Zeyd’ (Üstad Zeyd) kod adlı teröristin, peruk ve gözlük takarak eşkalini gizlemeye çalıştığı görülüyor. Abu Zeyd’in, DAEŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde üst düzey bir konumda olduğu belirtiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.