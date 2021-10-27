Daire fiyatına tay: Şampiyon atın yavrusu 780 bin TL’ye satıldı

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda geleceğin şampiyon adayı taylar görücüye çıktı ve açık artırma usulüyle satış yapıldı. Rekor, Karacabey Hara’sında yetiştirilen, anne ve babası şampiyon Tuncaybeyim’e ait... Tuncaybeyim tam 780 bin liraya satıldı. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Tuana Çiftçi)

Haberler - NTV 27.10.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 12:09

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