Daire fiyatına tay: Şampiyon atın yavrusu 780 bin TL’ye satıldı
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda geleceğin şampiyon adayı taylar görücüye çıktı ve açık artırma usulüyle satış yapıldı. Rekor, Karacabey Hara’sında yetiştirilen, anne ve babası şampiyon Tuncaybeyim’e ait... Tuncaybeyim tam 780 bin liraya satıldı. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Tuana Çiftçi)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.