Dakikalarca dövdükleri genci herkesin gözü önünde kaçırdılar

İstanbul Şişli’de bir grup genç, iddiaya göre sosyal medyada kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri B.A.’yı kovalamaya başladı. Genci durdurmak için arkasından ateş açan saldırgan, akaryakıt istasyonuna sığınan genci dakikalarca dövdü. Saldırganlar daha sonra, yerde sürükledikleri genci herkesin gözü önünde zorla araca bindirip kaçırdılar. Bir süre sonra yol kenarına atılan B.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis saldırganları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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