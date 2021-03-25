Dalgıçlar Toroslarda suyun çıkış noktasındaki mağaralara daldılar

Toros Dağları'nın altında bulunan ve 90 metre derinliğe kadar ulaşan Karain Mağaraları, su altı tutkunlarına görsel şölen sunuyor. 8 kişilik gönüllü çevreci dalgıçlar Kırkgöz Kaynaklarının bulunduğu yerde Toros Dağların'ın altında bulunan suyun çıkış noktalarındaki mağaralara dalış yaptılar.

NTV 25.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 13:14

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