Dalgıçlar Toroslarda suyun çıkış noktasındaki mağaralara daldılar
Toros Dağları'nın altında bulunan ve 90 metre derinliğe kadar ulaşan Karain Mağaraları, su altı tutkunlarına görsel şölen sunuyor. 8 kişilik gönüllü çevreci dalgıçlar Kırkgöz Kaynaklarının bulunduğu yerde Toros Dağların'ın altında bulunan suyun çıkış noktalarındaki mağaralara dalış yaptılar.
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NTV 25.03.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 13:14
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