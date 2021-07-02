Dalgın anne, çocuğunu yere düşürüp üstüne bastı

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inen anne bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti. Dalgın anne çocuğun düştüğünü, üstüne basınca fark etti. Hastaneye götürülen çocuğun durumu iyi.
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NTV 02.07.2021 - 12:22| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 13:02
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