Dalış sırasında yunus sürprizi

İstanbul Boğazı’na çekim yapmak için dalan Erdoğan Ovabaşı, Yenikapı açıklarında bir sürprizle karşılaştı. Su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada Ovabaşı’nın karşısına bir yunus çıktı. Kameranın epey yakınında geçen yunusu görünce heyecanlandığını söyleyen Ovabaşı ‘‘Yunusları su yüzeyinde görmeye alışmıştık ama ilk kez deniz dibinde gördüm. Çok güzel hayvanlar’’ dedi.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 11:49

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