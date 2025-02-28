Daltonlar Çetesi’nin üst düzey ismi Türkiye'ye böyle getirildi
Motosikletli silahlı saldırılar, uyuştucu ticari, haraç, gasp ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen Daltonlar isimli organize suç örgütünün önemli isimlerinden Sinan Memi, Polonya’dan Türkiye’ye getirildi.
Sinan Memi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma dahil 10 ayrı suçtan, 20 yakalama emri ile üç yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
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