Damacana suya gelen zamlar sonrası arıtmaya talep arttı
Son dönemde artan damacana su fiyatları nedeniyle pek çok kişi su arıtma sistemlerini kullanmaya yöneldi. Daha hesaplı bulunuyor. Ancak onun da maliyetleri arttı. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Cahit Kazan)
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