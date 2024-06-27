Damacana suya gelen zamlar sonrası arıtmaya talep arttı

Son dönemde artan damacana su fiyatları nedeniyle pek çok kişi su arıtma sistemlerini kullanmaya yöneldi. Daha hesaplı bulunuyor. Ancak onun da maliyetleri arttı. İşte ayrıntılar...
(Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Cahit Kazan)

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