Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç (26) ile dünyaevine giren Selim Baştürk (33), düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları tarafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu. Selim Baştürk, ''Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim'' dedi.

NTV 01.08.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 14:18

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