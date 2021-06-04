Damla sulama ile yüzde 60 su tasarrufu

Yurdun birçok bölgesinde kuraklık etkisini artırırken; Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çeltik üreticilerinin su kullanımını azaltacak bir projeyi hayata geçirdi. Kentteki çeltik tarlalarına, yüzde 60 su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemi kurulmaya başlandı.
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NTV 04.06.2021 - 15:25| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 16:13
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