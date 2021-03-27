Damperi açılan kamyon, PTS sisteminin bulunduğu taka çarpıp devrildi

SAMSUN’da seyir halindeki mıcır yüklü kamyonun açılan damperi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının bulunduğu demir taka çarptı. Kamyon devrildi. Kazada sürücü H.D. hafif yaralanırken, Samsun- Çarşamba karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

NTV 27.03.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 13:26

DİĞER VİDEOLAR