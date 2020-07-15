Darbe davaları ne durumda?

15 Temmuz'un ardından darbe girişimini planlayanlar, o gece halkın üzerine ateş açıp onlarca kişiyi şehit edenler, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeyi hedefleyenler tek tek yakalanıp hakim karşısına çıkarıldı. Bin 315 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 14 dava ise halen sürüyor.

NTV 15.07.2020 - 11:30 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 11:42

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