Dayak görüntüleri yayınlandı: CHP, Şişli Belediye Meclis Üyesinin istifasını istedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir kadını darbettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi.
CHP, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadını darbettiği görüntülerin yayınlanması üzerine üzerine harekete geçti. Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerin yayınlanmasından sonra Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdi. Özcan'ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.
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