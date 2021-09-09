Dayak yememek için pencereden atladı ama kaçamadı

Denizli’de dinlenme tesisi işletmecisi genç, kalabalık bir gubun saldırısına uğradı. İddiaya göre, sendika üyelerini taşıyan 12 otobüs, Burak Konak ve babasının işlettiği tesise geldi. Gruptakilerden birinin ayağının mazgala sıkışması nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 26 yaşındaki Burak Konak, kendisine saldıran gruptan kaçabilmek için pencereden atladı. Darp raporu aldığını söyleyen Konak, ‘‘Şikayetçi olduk ancak gözaltına bile alınmadan serbest bırakıldılar’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 09.09.2021 - 15:51| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 16:07
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