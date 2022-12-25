Dayaktan kaçıp baba evine sığınan karısının peşini bırakmadı

İstanbul Esenyurt’ta dayaktan kaçarak baba evine sığınan karısının peşini bırakmayan öfkeli koca, kayınpederinin aracını baltayla parçaladı. Kızının şiddet gördüğü için boşanmak istediğini anlatan baba Hakkı Karpuz, ‘‘Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık, bu akşam da geleceğiz yine yapacağız, öldüreceğiz, diye devamlı tehdit ediliyoruz’’ dedi. Aile polise giderek şikayetçi oldu.

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