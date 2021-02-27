Define aramak için kazı yaptılar zabıtaya yakalandılar
İstanbul'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanda denetim yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazarak define arayan şüphelileri suç üstü yakaladı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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NTV 27.02.2021 - 16:21| Son Güncelleme : 27.02.2021 - 17:21
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