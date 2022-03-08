Demet Evgar BM elçisi seçildi

Türkiye'nin başarılı oyuncularından Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından iyi niyet elçisi seçildi. Evgar bu iş birliğinin ardından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kendi hazırladığı pankartla sokağa çıktı, kadınlara seslendi: "Ben kadınım ve gücümün farkındayım" dedi.

Haberler - NTV 08.03.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 10:21

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