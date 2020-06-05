NTV Dünya Çevre Günü Özel: Demet Evgar ile Kukla Açık Oturumu
"Topraktan geldik ona döneceğiz" sözünü gerçekten anladığımız bir dönemdi bu dönem. Bu sözler hepimizin yaptığı her işi severek takip ettiği oyuncu Demet Evgar'a ait. Toprağı, çocukları, yeşili çok seven Evgar, Çevre Günü Özel yayını için NTV sunucularından Ahmed Arpat ile sohbet etti. Evgar doğanın bizden ne beklediğini anlattı.
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NTV 05.06.2020 - 12:04| Son Güncelleme : 05.06.2020 - 12:22
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