Denek hayvanları tartışması: İnsanlar yaşasın diye ölen hayvanlar
Her yıl dünyada 100 milyondan fazla hayvan deneylerde kullanılıyor ve birçoğu da bu deneyler sırasında ölüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, bilimsel de olsa hayvanlar üzerinde deney yapılmasına karşı çıkan ve bu konuda mücadele veren dernekler var. ‘Deneye Hayır Derneği’ de onlardan biri... (Haber:Beyzanur Özer)
Abone ol
Paylaş
NTV 04.10.2021 - 12:06| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.