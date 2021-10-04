Denek hayvanları tartışması: İnsanlar yaşasın diye ölen hayvanlar

Her yıl dünyada 100 milyondan fazla hayvan deneylerde kullanılıyor ve birçoğu da bu deneyler sırasında ölüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, bilimsel de olsa hayvanlar üzerinde deney yapılmasına karşı çıkan ve bu konuda mücadele veren dernekler var. ‘Deneye Hayır Derneği’ de onlardan biri... (Haber:Beyzanur Özer)

NTV 04.10.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:28

DİĞER VİDEOLAR