Denetim ekibi tahıl gemisine ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan yola çıkarak İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine demir atan mısır yüklü ‘Razoni’ yük gemisi denetim için bekliyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik heyet, denetim için gemiye doğru yola çıktı. Son durumu NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu aktardı. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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