Denetim noktasında polise silahlı saldırı

İstanbul Avcılar'da kurulan denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polis memuru bacağından vurularak yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalandı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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