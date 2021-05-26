Denetimde otomobilden 2 ceylan yavrusu çıktı

Konya'da denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, 2 ceylan yavrusu ele geçirildi. Sürücüsü A.T.'ye 36 bin 468 lira idari para cezası uygulandı. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen ceylanlar koruma altına alındı.

NTV 26.05.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 16:15

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