Denetimde otomobilden 2 ceylan yavrusu çıktı

Konya'da denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, 2 ceylan yavrusu ele geçirildi. Sürücüsü A.T.'ye 36 bin 468 lira idari para cezası uygulandı. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen ceylanlar koruma altına alındı.
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NTV 26.05.2021 - 16:01| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 16:15
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