Deney tavşanı 'Zulu'yu hayata döndürdüler (Kulakları kesilmiş, bacakları kırılmıştı)

Bir denek tavşanının yaşadıklarını anlatan ‘‘Ralph’i Kurtar’’ animasyonu sosyal medyada gündem olurken, üç hayvansever Aydın’da bir denek tavşanını ölümden kurtardı. Kulakları kesilmiş, bacakları kırılmış haldeki tavşanı sahiplenip ‘Zulu’ adını veren hayvanseverler, çektikleri videoları sosyal medyadan paylaştı. (Haber:Emre Timur)

NTV 20.04.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 11:08

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