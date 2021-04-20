Deney tavşanı 'Zulu'yu hayata döndürdüler (Kulakları kesilmiş, bacakları kırılmıştı)
Bir denek tavşanının yaşadıklarını anlatan ‘‘Ralph’i Kurtar’’ animasyonu sosyal medyada gündem olurken, üç hayvansever Aydın’da bir denek tavşanını ölümden kurtardı. Kulakları kesilmiş, bacakları kırılmış haldeki tavşanı sahiplenip ‘Zulu’ adını veren hayvanseverler, çektikleri videoları sosyal medyadan paylaştı. (Haber:Emre Timur)
Abone ol
Paylaş
NTV 20.04.2021 - 10:53| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 11:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.