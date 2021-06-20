Deniz düşen kediyi balık kepçesiyle kurtardılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kedinin denize düştüğünü fark eden vatandaşlar seferber oldu. Yüksek duvar nedeniyle tırmanamayan kediyi, sopa ve örtüyle kurtarmaya çalıştılar ama olmadı. O sırada balık avlamak için orada bulunan bir balıkçının kepçesini alan vatandaşlar, kediyi denizden çıkarmayı başardı.

ntv.com.tr 20.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 17:23

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