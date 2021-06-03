Deniz salyası için özel ölçüm: ODTÜ gemisi Marmara’da
Marmara Denizi’nde baş edilmesi giderek daha zor bir hale gelen deniz salyası sorununun çözümü için her araştırma önem taşıyor. Bu kapsamda ODTÜ’nün araştırma gemisi Bilim-2, Marmara açıklarında özel ölçümlere başladı. Gemiden elde edilecek analizler yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenleyeceği çalıştayda ele alınacak. (Haber:Korhan Varol Kamera:Önder Gündoğdu)
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NTV 03.06.2021 - 17:15| Son Güncelleme : 03.06.2021 - 17:29
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