Deniz salyası için özel ölçüm: ODTÜ gemisi Marmara’da

Marmara Denizi’nde baş edilmesi giderek daha zor bir hale gelen deniz salyası sorununun çözümü için her araştırma önem taşıyor. Bu kapsamda ODTÜ’nün araştırma gemisi Bilim-2, Marmara açıklarında özel ölçümlere başladı. Gemiden elde edilecek analizler yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenleyeceği çalıştayda ele alınacak. (Haber:Korhan Varol Kamera:Önder Gündoğdu)

NTV 03.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 17:29

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