Deniz süngerle kaplanmış gibi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir diş hekiminin çektiği görüntüler, Marmara Denizi’ndeki müsilaj yoğunluğunu gözler önüne serdi. Deniz yüzeyini ‘süngerle kaplanmış gibi’ görünce çok şaşırdığını anlatan Alper Altay, ‘‘Sıra dışı bir görüntüydü. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Süngerle kaplanmış gibiydi ve çok kötü kokuyordu. Müsilajın bu boyutta olacağı aklıma gelmemişti‘‘ dedi. Gemlik Körfezi’nde çekilen hızlandırılmış görüntüler de, deniz salyasının bir saat içinde kıyıya nasıl yaklaştığını ve limanı tamamen nasıl kapladığını gözler önüne serdi.
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NTV 08.06.2021 - 10:51| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 10:55
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