Deniz zaferinin kahraman tabyası

Çanakkale’ de deniz zaferinin kazanılmasında Nusret Mayın Gemisi ve Boğaz çevresindeki tabyaların rolü büyük... Müttefik donanmasının üzerine top mermisi yağdıran o tabyalardan biri de Anadolu Hamidiye Tabyası’ydı. İşte Sultan Abdülhamit tarafından 1892 yılında yaptırılan Gazi Tabya’nın ve 18 Mart Zaferi’nin öyküsü... (Haber:Göktan Bedük Kamera:Oktay Taşkın)
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NTV 18.03.2021 - 12:29| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 12:59
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