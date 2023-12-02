Denizbank'tan yeni açıklama: Bir hesap sahibinin para çekme görüntüleri
Ünlü futbolcular ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu "gizli fon" dolandırıcılığında bankacı Seçil Erzan'ın paralarla birlikte banka içinde görüntüleri dün ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler ile ilgili Denizbank'tan yeni bir açıklama geldi. Görüntülerin paranın saadet zincirine teslim görüntüleri olmadığı, görüntülerin para çekme işlemine ait olduğu vurgulandı.
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