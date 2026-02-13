Denizde mahsur kalan göçmenler helikopterle kurtarıldı

13.02.2026 00:35

Son Güncelleme: 13.02.2026 01:04

AA

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 göçmen öldü, 38'i kurtarıldı. Kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, denizde mahsur kalan iki kazazedenin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter yardımıyla kurtarıldığı anlara ilişkin görüntülerini paylaştı.