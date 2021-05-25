Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi donanmamız, suların şimşek saçan pençesi" "Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı." bilgi notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
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NTV 25.05.2021 - 11:12| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 11:23
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