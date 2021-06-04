Denizlerde çöp miktarı artıyor

Marmara Denizi deniz salyasıyla mücadele ediyor... Ancak müsilajın temel nedeni olan kirlilik sadece Marmara Denizi'nde değil Akdeniz ve Ege'de de var... Uzmanlara göre, kirlilik bu hızla artarsa Marmara'daki müsilajın bir benzeri Akdeniz ve Ege'nin de kapısını çalabilir. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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NTV 04.06.2021 - 16:20| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 16:31
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