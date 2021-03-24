Denizli'de yer altından gelen ürkütücü ses

Üç gece önce aniden ortaya çıkan ve saatlerce yer altından gelmeye devam eden sesler Denizli'deki Merkezefendi ilçesi tedirgin ediyor. Balyoz ver patlama seslerini andırdığı tarif edilen sesler nedeniyle mahalle halkının uykularının kaçtığı ifade ediliyor. Bölge halkı seslerin nedeninin peşine düştü.
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İHA 24.03.2021 - 18:18| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 18:34
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