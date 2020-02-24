Sınırda deprem riski devam ediyor mu? (Prof. Dr. Şükrü Ersoy NTV'de anlattı)
AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Depremde ölü sayısı 9'a yaralı sayısı ise 50'ye yükseldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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24.02.2020 - 10:32| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 10:58
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