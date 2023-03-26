Deprem Adıyaman'da tepelik alanı ikiye böldü

Adıyaman'ın Girik köyünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle derin yarıklar oluştu ve tepelik alan ikiye ayrıldı. 15 evin yerle bir olduğu köyün muhtarı Bayram Altun, ''Buradaki göçüğü 2 gün sonra fark ettik. Buralara arpa, buğday ekiyorduk. Buranın araştırılmasını istiyoruz, köylünün içi rahat etsin'' dedi.
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