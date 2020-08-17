Deprem anı ne yapmalı?

21 yıl önce bugün saat gece 03.02'de Marmara Bölgesi büyük bir felaket yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki deprem, AFAD'ın Deprem Eğitim Merkezi'nde bir kez daha canlandırıldı. Uzmanlar deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.

NTV Haber 17.08.2020 - 04:05 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 04:07

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER