Deprem anı ne yapmalı?

21 yıl önce bugün saat gece 03.02'de Marmara Bölgesi büyük bir felaket yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki deprem, AFAD'ın Deprem Eğitim Merkezi'nde bir kez daha canlandırıldı. Uzmanlar deprem anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 17.08.2020 - 04:05| Son Güncelleme : 17.08.2020 - 04:07
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.