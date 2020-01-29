Deprem anında sarsıntıyı azaltan sismik izolatör sistemi nasıl çalışıyor?

6'8'lik depremde onlarca binanın yıkıldığı Elazığ'da sarsıntıdan etkilenmeyen binaların başında, Fethi Sekin Şehir Hastanesi var. Yeni yapılan hastane, sarsıntının şiddetini "sönümleyen" yapı elemanlarıyla, depremi hasarsız atlattı. NTV ekibinden Yağız Şenkal, hastanenin otoparkında, binayı ayakta tutan taşıyıcı kolon sistemini, uzman konuğu Mimar Ahmet Akyüz ile konuştu.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER