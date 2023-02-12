Deprem anından yeni görüntü: Dağ beşik gibi sallandı

Deprem anına ilişkin Osmaniye'den yeni bir görüntü ortaya çıktı. Depremle birlikte dağın beşik gibi sallandığı görülüyor. Sarsıntıyla birlikte etraf bir anda karanlığa büründü ve kısa süre sonra da gökyüzünde ışık belirdi.

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