Deprem anından yeni görüntü: Şehri toz bulutu kapladı

Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor. Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ