Deprem anından yeni görüntü: Şehri toz bulutu kapladı
Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor. Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.