Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden birinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor bir spor salonunda güvenlik görevlisinin ayakta durmakta zorlandığı görülüyor. Antakya'da ise bir evin içindeki kayıtta köpeğin telaşla koşturduğu görülüyor.
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