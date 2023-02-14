Deprem binalara nasıl hasar verdi?

10 ili vuran deprem felaketinde binalar ''Neden yıkıldı?'' ve ''Sorumlular kim?'' sorularının yanıtları NTV yayınında arandı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da çektiği görüntüler üzerinden binalarda meydana gelen hasarları ve bir bina inşaatındaki sorumluların kimler olduğunu anlattı.

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