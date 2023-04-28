Deprem bölgesinde fahiş kira talebi

Depremin vurduğu Gaziantep yıkımın nispeten daha az yaşandığı illerden biri. Ancak maalesef burada da kiralık ev fiyatları neredeyse iki üç kat artmış durumda. Deprem öncesi 7 bin liradan kiralanan evlerin fiyatı şimdi 20 bin lira oldu. (Haber:Çağrı Ulu Kamera:Zafer Karakaş)

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