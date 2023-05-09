Deprem bölgesinde işçi bulunamıyor

İki büyük depremin ardından bölgede işçi sıkıntısı baş gösterdi. Evleri az veya orta hasarlı olan depremzedeler, binalarını bir an önce tadilat ettirip evlerine dönmek istiyor. Ancak firmalar işçi bulmakta güçlük çekiyor. İşçi açığı, şehir dışından bölgeye giden işçilerle karşılanmaya çalışılıyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: İsmail Özgen Özel)
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