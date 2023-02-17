Deprem bölgesinden dönen NTV ekiplerinin izlenimleri
Deprem bölgesinden dönen NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Baran Bila, canlı yayına katılarak izlenimlerini anlattılar. Deniz Tüysüz, kameraman Cüneyt Ali Horozal ile birlikte Hatay'a gittikleri andaki ilk izlenimlerini ''Gördüklerime inanamadım. 20 yıllık muhabirim. Böyle bir felaketi daha önce görmemiştim'' diyerek anlattı. Kameraman Savaş Daldal ile Elbistan'a giren ilk haber ekibi olan Baran Bila da, karayoluyla 20 saat süren zorlu yolculuğun ardından ilçedeki durumu ''Korkunç bir manzaraydı'' diyerek anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.